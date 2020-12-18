В Бресте водителя сбила машина, когда он выставлял знак аварийной остановки

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель выставлял знак аварийной остановки и его сбил автомобиль, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Авария случилась 17 декабря около 20.10. По предварительной информации, 22-летний водитель "Опель Вектра" из-за неисправности машины вынужденно остановился на путепроводе по улице Ленина. Молодой человек вышел на проезжую часть, чтобы выставить знак аварийной остановки, и в этот момент его сбил "Рено Доккер". За рулем тоже был 22-летний брестчанин.

В результате ДТП водитель "Опеля" получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Проводится проверка.

"С учетом изменчивости погоды стоит неукоснительно придерживаться безопасного стиля вождения и не отвлекаться от дорожной обстановки. Если водитель увидел авто на "аварийке", ему нужно принять меры, чтобы безопасно объехать это препятствие", - подчеркнули в ГАИ.-0-