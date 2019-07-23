В Бресте вора установили по упаковке от семечек

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители установили личность злоумышленника по упаковке от семечек, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В органы внутренних дел с заявлением о краже обратился брестчанин. Мужчина сообщил, что из детской коляски в подъезде многоквартирного дома пропал кошелек с деньгами, который он случайно оставил там после вечерней прогулки с ребенком. Отсутствие кошелька владелец обнаружил лишь утром следующего дня. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ.

Среди вещей, находившихся в кармане детской коляски, улики выявить не удалось. При осмотре территории возле дома правоохранители обнаружили упаковку от семечек. По словам потерпевшего, на момент хищения она была в детской коляске рядом с кошельком. При исследовании упаковки эксперту удалось обнаружить отпечатки пальцев жителя Жабинковского района 1981 года рождения. Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Часть похищенного изъята.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст.205 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.-0-