В Бресте вынесли приговор похитителям арматуры с завода

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор по обвинению двух работников строительного завода в совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, передает корреспондент БЕЛТА.

На скамье подсудимых оказались начальник арматурного цеха 1966 года рождения и бригадир 1983 года рождения. Используя свои служебные полномочия, мужчины похищали с предприятия арматуру. Преступную схему раскрыли сотрудники ОБЭП Московского РОВД Бреста и УБЭП УВД облисполкома, которые задержали злоумышленников с поличным. В мае текущего года фигуранты были заключены под стражу. Следствием установлено четыре эпизода противоправной деятельности мужчин. В общей сложности они завладели 44,4 т арматуры на сумму более Br63 тыс., продукцию в последующем реализовывали.

Судом Московского района Бреста мужчины признаны виновными в совершении преступления по ч.2, 3, 4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Начальнику цеха назначено окончательное наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Также на пять лет он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Его младший коллега приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Решением суда он также на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.-0-