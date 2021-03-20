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20 марта 2021, 15:27

В Бресте за порчу имущества задержан анархист

Фото из архива
Фото из архива

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За порчу имущества в Бресте задержан анархист. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Ночью 2 января 24-летний местный житель из аэрозольного баллончика разрисовал краской стены зданий, заборы и информационные стенды. Всего было нанесено не менее 15 надписей и изображений. Недавно молодого человека установили оперативники брестского управления ГУБОПиК МВД. Выяснилось, что выходки связаны с его экстремистскими взглядами, направленными на дестабилизацию обстановки в Беларуси. Задержанный - активный участник радикально настроенного молодежного движения антифашистской и анархической направленности, член регбийного клуба. В планах приверженцев этих объединений - несанкционированные пикеты, собрания и шествия в области.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.

"Фигурант привлекался к административной ответственности за участие в протестах и распитие спиртного в общественном месте. Недавно он уволился и планировал уехать в Польшу", - добавили в ведомстве.-0-

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