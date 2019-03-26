В Бресте за взятку задержан главный инженер филиала "Белпочты"

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома задержали за взятку главного инженера Брестского филиала РУП "Белпочта", сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Сергей Дученко.
Руководитель был задержан в служебном кабинете в момент получения взятки. За благоприятное решение вопроса на проведение строительных работ он получил от директора одного из предприятий Br200.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий выявлено еще несколько эпизодов противоправной деятельности 46-летнего брестчанина. Как установили оперативники, представители различных коммерческих структур, участвующие в тендерах, должны были заплатить главному инженеру от 3% до 6% от сумм выполненных работ. Такса откатов варьировалась от Br1 тыс. до Br10 тыс.
УСК по Брестской области возбудило в отношении подозреваемого несколько уголовных дел по ч.2 ст.430 (получение взятки) УК. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Мужчина арестован. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установления дополнительных эпизодов его преступной деятельности.-0-
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