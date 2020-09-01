В Бресте задержали двух активистов несанкционированных шествий

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители задержали двух активистов несанкционированных шествий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Колонну протестующих 30 августа возглавил 42-летний безработный житель областного центра. Как выяснилось, мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство. Брестчанин более 30 раз нарушал административное законодательство.

Еще одного активиста несанкционированной акции сотрудники милиции задержали вечером 29 августа. Во главе колонны митингующих женщин шел 23-летний житель Могилева в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали у него 2,3 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Ранее могилевчанин неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения и распитие алкогольных напитков в общественном месте. В Брест он приехал несколько дней назад, где устроился на работу в одну из местных фирм.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях в отношении мужчин составлены административные протоколы.-0-