В Бресте задержали водителя с 3,58 промилле алкоголя в крови

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

На линию 102 поступил звонок от неравнодушного гражданина, что по ул.Рябиновой движется автомобиль "Крайслер", водитель которого может быть пьян. Сотрудники ГАИ, заметив предполагаемую машину, включили проблесковые маячки синего и красного цветов и через громкоговорящее устройство потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Началось преследование.

На перекрестке во время обгона лихач столкнулся с попутным автомобилем и продолжил движение, подвергая опасности других участников дорожного движения. Погоня завершилась через несколько метров, когда водитель не справился с управлением и въехал в земляной вал.

За рулем иномарки находился 27-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование установило 3,58 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Брестчанин не смог пояснить инспекторам, как в таком состоянии оказался за рулем.

В отношении нарушителя ПДД составлено семь административных протоколов.-0-