В Бресте задержали вора-рецидивиста

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Малоритского района подозревается в совершении серии квартирных краж на территории страны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Мужчина 1968 года рождения недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. Однако начинать законопослушную жизнь фигурант не спешил. Так, в Бресте он подобрал ключи и проник в квартиру, откуда забрал 15 золотых ювелирных изделий. В тот же день вор-рецидивист попытался обворовать еще одну квартиру в областном центре, но не нашел в ней ничего ценного. Спустя несколько дней он присвоил себе деньги, золотые и серебряные украшения из квартиры брестчанки. Ювелирные изделия мужчина сдал в ломбард, а деньги тратил на личные нужды.

Эксперты по оставленным отпечаткам пальцев установили личность вора, а сотрудники уголовного розыска Московского РОВД Бреста изучили записи с камер видеонаблюдений, расположенных в домах, где орудовал подозреваемый. Он был задержан на одной из городских улиц, когда в очередной раз шел на дело.

У сыщиков есть основания полагать, что противозаконные действия мужчина совершал также в Минской и Гомельской областях.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы. Мужчина находится в СИЗО.-0-