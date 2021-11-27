В Бресте задержан мужчина, пристававший к старшекласснице

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержан мужчина, пристававший к девочке-подростку, сообщили БЕЛТА в МВД.
Инцидент произошел на одной из улиц города. Неизвестный нагнал старшеклассницу по дороге в школу и попытался совершить действия сексуального характера. Отбившись от незнакомца, школьница убежала и сообщила о произошедшем преподавателям.
В течение суток милиция задержала нападавшего 29-летнего брестчанина. Установлена его причастность к аналогичным случаям в городе. Возбуждено уголовное дело.-0-