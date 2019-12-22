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22 декабря 2019, 14:04

В Бресте загорелся кондитерский цех супермаркета

Фото Брестского областного управления МЧС
Фото Брестского областного управления МЧС

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошел пожар в цехе кондитерских изделий супермаркета, пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Сегодня в 8.24 брестские спасатели получили сообщение о том, что сработала автоматическая пожарная сигнализация в супермаркете на ул.Московской. "Прибывшие на место работники МЧС обнаружили плотное задымление на втором этаже двухэтажного здания. Людей в супермаркете к этому моменту не было: после звукового оповещения из здания эвакуировались 30 человек - 26 работников и четыре посетителя. Пострадавших нет", - рассказали в управлении.

Пожар произошел в изолированном от основного зала супермаркета цехе кондитерских изделий. Его ликвидировали работники МЧС. Огнем повреждены металлическая хлебобулочная печь и подвесной потолок.

Возгорание на режим работы торгового объекта не повлияло, супермаркет работает в штатном режиме. Причина пожара устанавливается.-0-

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