В Бресте завершено расследование по факту разбойного нападения на двух девушек

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета установил обстоятельства двух разбойных нападений, которые произошли в январе этого года в областном центре. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 16 января 33-летний житель Бреста в состоянии алкогольного опьянения проходил вблизи дома №12 по улице Сальникова в Бресте. Увидев рядом девушку, мужчина подошел к ней, зажал рот, повалил на землю и нанес удар ножом в шею. После этого он похитил сумочку потерпевшей и скрылся.

В этот же вечер, двигаясь к улице 28 июля по путепроводу, мужчина напал на 19-летнюю местную жительницу. Он подошел к девушке сзади, зажал ей рот и стал тянуть к бетонной лестнице. Обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов в область головы и оттолкнул ее. В результате девушка ударилась спиной о металлический поручень лестницы и упала. После этого мужчина пытался завладеть ее имуществом, однако не довел свои действия до конца - девушка оказала активное сопротивление и смогла убежать.

Сотрудники милиции установили и задержали мужчину в кратчайшие сроки.

Следователи по уголовному делу допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей, провели осмотры места происшествия и предметов. По уголовному делу проведены экспертизы, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1, ч.2 ст.207 (разбой, совершенный повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-