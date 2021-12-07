В Бресте женщина украла у сожителя более $26 тыс. и около 9 тыс. евро

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7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Крупную кражу денег раскрыли в Бресте, сообщили в МВД.
4 декабря в милицию обратился брестчанин, из частного дома которого было похищено более $26 тыс. и около 9 тыс. евро.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. "56-летняя безработная жительница города и потерпевший некоторое время проживали вместе, а после расставания у нее остался дополнительный комплект ключей от дома. Женщина знала, где у бывшего сожителя хранятся денежные средства, и использовала эту информацию в своих корыстных целях", - рассказали в ведомстве.
С ее слов, похищенное планировала потратить на развитие бизнеса.
По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, следователи возбудили уголовное дело.-0-