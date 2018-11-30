В Бресте женщина упала с балкона четвертого этажа

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с балкона своей квартиры на четвертом этаже выпала 37-летняя женщина. Пострадавшая находится в реанимации, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел вечером 29 ноября на бульваре Космонавтов. Предварительно установлено, что нетрезвая брестчанка курила, сидя на перилах балкона. В какой-то момент не удержала равновесия и упала вниз. Она находится в реанимации Брестской областной больницы в тяжелом состоянии.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-