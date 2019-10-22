22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости рабочие обнаружили военный арсенал. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о находке поступило в милицию сегодня днем от сотрудников ОАО "Брестреставрация". Во время земляных работ на территории мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" - "Восточный форт" они нашли 5 гранат Ф-1.

На место происшествия незамедлительно выбыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей. Все боеприпасы - времен Великой Отечественной войны. Сейчас специалисты вывозят арсенал на полигон для уничтожения.

Во время раскопок никто из людей не пострадал.

МВД напоминает: при обнаружении боеприпасов нужно незамедлительно сообщить в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия с такими находками могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-