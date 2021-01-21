В Брестской области число хищений денег с карт-счетов за год увеличилось втрое

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2020 году зарегистрировано в три раза больше хищений денег с карт-счетов по сравнению с 2019-м, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

"С сентября 2020 года в регионе ежемесячно регистрировали не менее 400-500 случаев хищений денег с карт-счетов граждан. Общее количество таких преступлений в прошлом году в Брестской области превысило 3,1 тыс. Это в три раза больше, чем в 2019-м. По мнению прокуроров, сложившаяся ситуация обусловлена возросшим спросом людей на более быстрые, дешевые и доступные в любое время платежные услуги, а также невысокой финансовой и цифровой культурой", - считают в прокуратуре.

В области разработали межведомственный комплекс мер по профилактике преступлений в сфере высоких технологий. В частности, компетентным госорганам и организациям поручено наращивать информационное присутствие в интернете, социальных сетях и мессенджерах, чтобы более эффективно разъяснить людям способы защиты своего имущества.

Предусмотрены мероприятия для пенсионеров, женщин в декретном отпуске, учащихся и студентов. Например, работники соцслужбы будут разъяснять пожилым людям правила безопасного использования банковских карточек при оформлении пенсий, социальном обслуживании, ежегодных обследованиях и посещении на дому. Банки будут предлагать клиентам дополнительно оформить виртуальную платежную карту для онлайн-платежей и интернет-покупок.-0-