В Брестской области милиционеры спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сотрудники милиции спасли 22-летнюю девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Вечером 23 февраля наряд Березовского РОВД проезжал возле развязки трассы Брест - Минск - граница России и автодороги Береза - Дрогичин. За ограждением моста сотрудники заметили девушку, которая намеревалась прыгнуть вниз.

"Милиционеры подошли к жительнице Дрогичинского района и начали отговаривать ее от смертельного шага. К убеждениям подключились и прохожие. Беседа позволила выиграть время и приблизиться к девушке. В какой-то момент правоохранители схватили ее за руки и перетянули через перила в безопасное место", - рассказала подробности Ольга Чемоданова.

Спасенную сельчанку доставили в больницу.-0-