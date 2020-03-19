В Брестской области на М1 столкнулись фуры, погиб один из водителей

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на трассе М1 столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте, сообщили БЕЛТА в МВД.

Авария произошла сегодня около 20.00 на 209-м км трассы М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, 53-летний водитель МАЗа пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура под управлением 22-летнего гражданина Польши.

При столкновении водителя МАЗа выбросило из кабины на дорогу. От полученных травм он скончался.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.-0-