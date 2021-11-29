В Брестской области на трассе М1 на пешехода наехали три автомобиля

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на трассе М1 автомобили трижды переехали пешехода. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 27 ноября около 18.00 на 228-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, 58-летний пинчанин на автомобиле BMW сбил 50-летнего мужчину, который переходил дорогу. После этого на пешехода наехали еще две машины - Volkswagen и DAF. От полученных травм пострадавший умер.

В этот же день около 19.30 произошло ДТП на 12-м км дороги Р102 Высокое - Каменец - Кобрин. За рулем автомобиля Volkswagen был 28-летний житель Каменецкого района. По предварительной информации, он сбил 49-летнего мужчину. Пешеход погиб. Установлено, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.-0-