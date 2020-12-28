В Брестской области обнаружены мини-заводы по производству самогона

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Каменецкого РОВД при проведении санкционированного осмотра в агрогородке Каменюки по месту жительства 58-летнего сельчанина обнаружен самогонный аппарат и изъято почти 130 л самогонной браги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина уверял, что производство наладил с целью личного пользования. Образцы браги отправлены на экспертизу.

Через несколько дней в деревне Богдановка Лунинецкого района по месту жительства 38-летнего сельчанина правоохранители обнаружили мини-завод по производству самогона и самогонной браги. Самогонный аппарат изъят, уничтожено 120 л продукта, который также, по словам владельца, предназначался для личного пользования.

За изготовление крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), также как и за хранение соответствующих аппаратов предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 5 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. Повторное совершение вышеуказанных противоправных действий влечет наложение штрафа в размере до 30 БВ с конфискацией горячительных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта в 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома