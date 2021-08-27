



Днем 26 августа спасателям сообщили о возгорании скирды соломы в рулонах весом 24 т недалеко от д. Морозовичи Пинского района. В результате пожара уничтожено 14 т соломы. Подразделение МЧС совместно с работниками хозяйства спасли 10 т.





Информация еще об одном возгорании вблизи г. Коссово Ивацевичского района поступила в службу спасения сегодня в 03.32. Горели рулоны соломы свежего укоса, уложенные в композицию в виде замка с надписью "Дожинки 2021". Огнем уничтожено 10 т соломы.





В обоих случаях пострадавших нет. Устанавливаются причины пожаров.-0-

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области огнем уничтожено 24 т соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.