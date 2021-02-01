В Брестской области осудили предпринимателей, виновных в незаконном складировании свинцовой золы

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух индивидуальных предпринимателей, которым инкриминировано незаконное складирование более 7 тыс. т опасных отходов, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

ООО "Белинвестторг-Сплав" в 2015 году заключило договор с 27-летним индивидуальным предпринимателем на переработку отходов производства своего предприятия в Белоозерске - золы свинцовой, которая относится к 3-му классу опасности. Ее хранение и захоронение вне санкционированных мест может создать угрозу причинения вреда здоровью людей и окружающей среде.

Как оказалось, ИП фактически не занимался переработкой отходов. Он заключил с 41-летним индивидуальным предпринимателем фиктивный договор о поставке тому якобы переработанной свинцовой золы в виде минеральной добавки для асфальтобетона. Тот в свою очередь составил фиктивный договор о реализации этой добавки в Россию.

Тем временем 7 тыс. т опасных отходов в течение 2 лет незаконно хранились на площадке бывшего асфальтобетонного завода, рядом с поселком Зеленый Бор в Ивацевичском районе. Затем их оттуда вывезли за счет ООО "Белинвестторг-Сплав".

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Березовского района признал предпринимателей виновными по ч.2 ст.278 (нарушение правил безопасности хранения, захоронения и иного обращения с отходами, заведомо создавшем угрозу причинения вреда здоровью людей и природной среде, повлекшем умышленное причинение ущерба в крупном размере) УК.

27-летний предприниматель также осужден за уклонение от уплаты сумм экологического налога, повлекшее причинение ущерба в крупном размере (по ч.1 ст.243 УК), а его компаньон - за пособничество в уклонении от уплаты налога (ч.6 ст.16 и ч.1 ст.243 УК).

Кроме того, мужчин осудили за мошенничество в группе лиц, в особо крупном размере (по ч.4 ст.209 УК), которое они совершили в 2014 году при поставках щепы и опилок в качестве подстилочного материала на одну из птицефабрик.

По совокупности преступлений суд назначил старшему из мужчин наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, его молодому коллеге - 4 года 6 месяцев лишения свободы. В качестве дополнительного наказания они лишены права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.

В интересах птицефабрики удовлетворены иски о взыскании суммы ущерба, причиненного мошенническими действиями, а также иски в интересах государства о взыскании ущерба, причиненного уклонением от уплаты сумм налогов. Рассмотрение иска о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде, выделено в отдельное производство.-0-