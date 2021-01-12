В Брестской области пятые сутки разыскивают пропавшего 16-летнего парня

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области разыскивают без вести пропавшего 16-летнего жителя Кобрина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Юноша ушел из дома 8 января около 07.00. С тех пор его местонахождение не известно. По одной из версий, которую отрабатывают в милиции, подросток мог выехать на территорию России.

Алексей Василаке выглядит на свой возраст, рост - 175 см. У него карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, обут в бежевые ботинки.

В милиции просят сообщить информацию о местонахождении парня по телефонам 102, 8 (029) 794-41-32 или 8 (033) 642-44-24.-0-