В Брестской области растет число хищений с банковских карт

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области наблюдается рост количества хищений денег с использованием компьютерной техники, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Общая сумма причиненного держателям банковских карт имущественного вреда за 9 месяцев превысила Br200 тыс. Потерпевшими по уголовным делам этой категории являются жители различных населенных пунктов разного возраста, профессий, уровня образования и благосостояния.

Если в предыдущие годы злоумышленники в основном использовали несанкционированный доступ к личным страницам потерпевших в социальных сетях, то в этом году отмечен резкий рост количества хищений посредством фишинговых веб-страниц. Визуально они схожи с официальными сайтами известных сервисов или торговых площадок. Злоумышленники находят в интернете объявление о продаже какого-либо товара, связываются с владельцами и предлагают заполнить соответствующие данные на фишинговой странице.

fff5

Так, 19 августа под предлогом приобретения вещей у 31-летней жительницы Барановичей неизвестный отправил ей ссылку на фишинговую страницу. Потерпевшая указала там реквизиты банковской карты, чтобы получить якобы переведенные ей "покупателем" деньги. После этого со счета женщины было списано более Br450. Аналогичный случай произошел 17 сентября в Каменце. Перейдя по фишинговой ссылке, 36-летняя жительница райцентра указала реквизиты банковской карты, после чего с ее счета исчезло более Br240.

Еще один распространенный способ мошенничества - телефонный звонок от имени сотрудника банка. Злоумышленники сообщают о якобы списании денег с банковских карт и просят потерпевших сообщить их данные для прерывания операции. По такой схеме 17 сентября неизвестный мошенник "развел" 59-летнюю жительницу Кобрина. Мужчина позвонил на городской телефон и, представившись работником банка, сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счета. Он попросил сообщить ему реквизиты банковской карты, чтобы не допустить хищения. Вскоре потерпевшая обнаружила, что с ее счета было списано более Br3,8 тыс.

По-прежнему, несмотря на неоднократные предупреждения, граждане дают посторонним свои банковские карты. Так, 37-летний житель Бреста попросил знакомого одолжить Br30. Тот в ответ дал ему карточку и сообщил ПИН-код. При этом ее владелец разрешил обналичить только требуемую сумму. Подозреваемый отправился по различным увеселительным заведениям города, где рассчитывался банковской картой знакомого. За время своего отдыха мужчина похитил более Br870.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемых и причиненного имущественного вреда потерпевшим.-0-

Фото УСК по Брестской области