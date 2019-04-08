В Брестской области с конца февраля произошло около 260 пожаров в экосистемах

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области пожароопасный период начался в конце февраля. За это время в регионе зарегистрировано 258 пожаров сухой растительности и кустарников, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Первый выезд на тушение пожара в экосистеме подразделения МЧС области в нынешнем году осуществили 25 февраля. С того времени зафиксировано 258 возгораний травы и кустарников, огнем повреждена общая площадь 105,2 га. Спасатели участвовали и в ликвидации пяти лесных пожаров. Пострадавших нет. Однако из-за весенних палов в Брестской области уничтожено три хозяйственные постройки, еще два строения повреждены.

"Главная причина подобных пожаров - человеческий фактор: выжигание сухой растительности и бесконтрольное разведение костров. При этом проведение палов у нас в республике запрещено, а разводить костры можно только в соответствии с правилами пожарной безопасности", - подчеркнул Сергей Машнов. Согласно ст.15.57 (незаконное выжигание сухой растительности) и ст.15.58 (разведение костров в запрещенных местах) КоАП нарушителям грозят штрафы. В первом случае - от 10 до 40 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5), во втором - до 12.

Сотрудники МЧС совместно с работниками лесной охраны, экологами во время пожароопасного периода регулярно проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений и профилактику пожаров в экосистемах.-0-