В Брестской области с начала года в ДТП погибли 26 пешеходов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 26 пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
"По-прежнему актуальной остается проблема наездов на пешеходов. И хотя примерно 65% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов случается по вине водителей транспортных средств, оставшаяся треть - следствие нарушений самими пешеходами", - рассказали в ГАИ.
С начала года на территории Брестской области зарегистрировано 122 ДТП с пешеходами, в которых 26 человек погибли и 98 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество таких происшествий происходит по пятницам (20 ДТП, 4 человека погибли и 16 травмированы).
"Сложные погодные условия нередко приводят к увеличению количества ДТП, а возрастающая продолжительность темного времени суток увеличивает число наездов на пешеходов, которые в большинстве случаев заканчиваются трагически", - добавили в ГАИ.-0-