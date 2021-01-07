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07 января 2021, 16:39

В Брестской области с начала года задержаны более 30 пьяных водителей

Фото из архива
Фото из архива

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года задержаны 33 нетрезвых водителя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"По количеству нетрезвых водителей лидируют Барановичи и Брест - по шесть задержанных в каждом населенном пункте. Пьяный водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и окружающих. Именно в таком состоянии он совершенно не контролирует свои действия и поступки", - сказали в ведомстве.

Так, в новогоднюю ночь 31 декабря около 23.10 в Дрогичине 56-летний местный житель на автомобиле "Фольксваген Шаран" не подчинился требованию сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение. В ходе преследования был задержан. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, что позже подтвердило медицинское освидетельствование - концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе была более 0,5 промилле. В отношении мужчины составлено четыре административных протокола, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии.

3 января в Барановичах задержана 48-летняя местная жительница, которая ехала на автомобиле ВАЗ в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование показало концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,9 промилле. В отношении правонарушительницы составлен административный протокол за управление машиной в нетрезвом состоянии.

Во время рождественских праздников сотрудники ГАИ несут службу в усиленном варианте, при этом повышенное внимание уделяют выявлению и пресечению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, водителям, не имеющим права управления и грубо нарушающим ПДД, и пешеходам.

По итогам минувшего года по вине нетрезвых водителей было совершено 47 ДТП, в которых погибло 14 человек, что на 8 больше по сравнению с 2019 годом. Кроме того, 44 человека получили травмы различной степени тяжести.-0-

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