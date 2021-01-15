В Брестской области в 2020 году уменьшилось количество пожаров

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2020 году произошло на 2,6% меньше пожаров по сравнению с показателем 2019-го, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ирина Тукай.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 894 пожара. В огне погибли 84 человека - на 27% больше, чем в 2019-м. В половине случаев жертвами пожаров стали пожилые люди.

Из опасной зоны были спасены и эвакуированы 158 человек. Предотвращено уничтожение 397 строений и 34 единиц техники. В целом экономические потери от пожаров составили более Br6,3 млн.

Чаще всего возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации электросетей и оборудования, а также печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Ирина Тукай отметила: большинство пожаров с гибелью людей произошло в жилом фонде. "Поэтому пристальное внимание уделяем пожарной профилактике именно в быту. В первую очередь посещаем одиноких и одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, многодетные семьи и находящихся в социально опасном положении детей. Спасатели проверяют состояние электропроводки, печного отопления, исправность автономных пожарных извещателей", - рассказала официальный представитель.

В пандемию сотрудники МЧС начали применять и новые форматы работы с населением. Например, по почте рассылают информацию о правилах безопасности в быту, проводят профилактические беседы с жителями области по телефону.

"Мы стараемся напоминать людям о безопасности разными способами. Создаем новые имиджевые объекты МЧС, тематические остановочные пункты, детские игровые площадки и многое другое", - отметила Ирина Тукай. Она добавила, что в Бресте завершается строительство центра безопасности. При его обустройстве задействуют новейшие технологии для создания тематических интерактивных зон, где дети и взрослые в игровой форме будут обучаться в теории и на практике.-0-