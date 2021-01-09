В Брестской области в прошлом году в 28 лобовых столкновениях погибли 10 человек

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Брестской области в 28 лобовых столкновениях погибли 10 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в группе по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома.

"В период длинных выходных многие на автомобилях отправляются в гости к родственникам и друзьям. Однако любое автопутешествие должно быть комфортным и безопасным. Но дорога, в свою очередь, непредсказуема и не прощает ошибок. Водитель, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Или водитель, выполняя маневр обгона, совершил столкновение с транспортным средством. В итоге в больнице оказались все участники аварии - сухая фраза, вырванная их оперативной сводки, но сколько боли и горя кроется за ней. Кто-то не дождался домой близкого и родного человека, в чей-то дом больше не вернутся муж, отец либо ребенок", - рассказали в ГАИ.

Согласно статистическим данным, в 2020 году на территории области произошло 28 лобовых столкновений, в которых 10 человек погибли (показатель увеличился на 5 случаев) и 32 - получили ранения различной степени тяжести. Самыми аварийными месяцами стали август и сентябрь. Среди районов лидерами явились Барановичский и Пинский.

Основные причины аварий - выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона. Почти во всех случаях избежать столкновения помешало превышение скорости. Золотым правилом должно стать выражение - "не уверен - не обгоняй".

За нарушение правил обгона предусматривается штраф в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

"Водителям не следует начинать обгон в случае плохой видимости на дороге: туман, дождь или снег, а также при недостаточно качественном или скользком дорожном покрытии. Проезжая часть - это не то место, где можно самовыражаться и демонстрировать свою крутизну. За рулем необходимо быть собранным и сконцентрированным. Отвлекаясь на гаджеты, можно не заметить, как управление транспортным средством вам уже не принадлежит. На дороге, как и в спорте, порой решают секунды", - отметили в ГАИ.

Если вам предстоит преодолеть большое расстояние, а вы ощущаете желание поспать, необходимо найти место для остановки и отдохнуть. Ведь переутомление и сон также приводят к ДТП. Самое главное всегда помнить и соблюдать правила дорожного движения, тогда любые поездки будут заканчиваться благополучно.-0-