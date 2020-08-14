В Брестской области возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По фактам массовых беспорядков и других противоправных действий в Брестской области возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Во время массовых беспорядков в ночь с 10 на 11 августа на территории Бреста и районных центров применялось насилие к сотрудникам органов внутренних дел и повреждалось имущество на центральных улицах некоторых городов", - уточнили в СК.

Как добавили в УВД Брестского облисполкома, благоустроенный к празднованию 1000-летнего юбилея Бреста центр города сильно пострадал. "В ходе массовых беспорядков протестующие зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть палки, сооружали баррикады из лавочек, разбирали ограду клумб и забрасывали камнями и иными предметами правоохранителей, а также разбивали тротуарную плитку на улицах Машерова и Советской", - отметили в УВД. Кроме того, 9 августа группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попыталась напасть на сотрудников милиции. Некоторые госпитализированные в больницы граждане находились в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в милиции.

12 августа около 22.00 на улице Первомайской сотрудники ГАИ остановили пьяных пешеходов, которые нарушали ПДД. Во время разбирательства один из мужчин начал проявлять агрессию и двигаться к инспекторам с ножом в руке. На предупреждение о применении физической силы и спецсредств он не реагировал. В результате инцидента 30-летний пинчанин задержан. Сотрудники ГАИ не пострадали.

В Барановичах 10 августа около 20.30 местный житель бросил в направлении сотрудников горящую полимерную бутылку с неустановленной жидкостью. А вечером 12 августа на улице Фрунзе совершен наезд на сотрудника милиции. После этого водитель автомобиля Great Wall Hover пытался скрыться. Сотрудники ГАИ преследовали его на служебном автомобиле, требуя остановиться. Так как мужчина не реагировал, правоохранители прострелили колесо, чтобы остановить авто. Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован.

В Кобрине поздним вечером 10 августа на площади перед зданием райисполкома толпа агрессивно настроенных граждан противостояла правоохранителям, при этом использовала камни и стеклянные бутылки.-0-