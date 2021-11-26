В Брестской области вынесли приговор мужчине за убийство матери

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ивановского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому инкриминировано убийство матери. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Согласно материалам дела, нетрезвый мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с потерпевшей лишил ее жизни путем удушения", - отметили в службе информации.

Обвиняемый и его мать длительное время злоупотребляли спиртными напитками. Женщина несколько раз проходила лечение в лечебно-трудовом профилактории. Сам обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Ивановского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

К обвиняемому на основании ч.1 ст.107 Уголовного кодекса Республики Беларусь применено принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-