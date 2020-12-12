В Брестской области за 11 месяцев выявлено более 2,3 тыс. пьяных водителей

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской области за 11 месяцев сотрудники ГАИ выявили более 2,3 тыс. водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"Алкогольным опьянением называется состояние, при котором в крови или выдыхаемом воздухе концентрация абсолютного этилового спирта составляет 0,3 и более промилле. Алкоголь за рулем недопустим - это базовый принцип, которым нужно руководствоваться водителям. Тем не менее некоторые водители позволяют себе сесть за руль в нетрезвом состоянии", - рассказали в УВД.

Штраф за управление транспортным средством в нетрезвом виде составляет от 50 до 100 БВ (1 БВ - Br 27) с лишением права управления сроком на три года. За повторное в течение года нарушение - уголовная ответственность, а также конфискация транспортного средства.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии служит причиной большинства аварий на дороге, в которых зачастую гибнут и страдают люди. Статистика этого года говорит, что 10% ДТП с пострадавшими произошло по вине нетрезвых водителей. Анализ дорожно-транспортные происшествий показывает, что 99% нетрезвых водителей - мужчины, средний возраст которых колеблется от 27 до 40 лет. Аварии с участием нетрезвых участников дорожного движения чаще всего происходит с 16.00 до 20.00 в субботу и воскресенье.

На дорогах встречаются не только нетрезвые водители. Не меньшую опасность представляет и пешеход в алкогольном опьянении. Практически каждая третья авария в 2020 году произошла с участием пешеходов, 15% из них находились в состоянии алкогольного опьянения..

"Если вы знаете или предполагаете, что за рулем находится пьяный водитель, либо заметили нетрезвого пешехода, нарушающего ПДД, сообщите на линию 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь", - добавили в ведомстве.-0-