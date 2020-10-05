В Брестской области за 8 месяцев выросло число преступлений в сфере информационных технологий

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области количество преступлений в сфере информационных технологий за январь - август выросло в 1,5 раза, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.

При том что общее количество преступлений, зарегистрированных в регионе за восемь месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось с 6560 до 6294, число "цифровых" уголовно наказуемых деяний увеличилось с 665 до 1032 (рост 55%). Их удельный вес и вовсе превысил 16% объема преступности. Примечательно, что 549 таких нарушений УК зафиксированы только в июле - августе.

В то же время прокуратура обеспокоена незначительными результатами выявления и привлечения к ответственности виновных, возмещения причиненного гражданам ущерба. Так, рост хищений с использованием компьютерной техники (с 487 до 985) обусловил увеличение числа пострадавших, особенно среди людей пенсионного возраста (с 34 до 103 потерпевших). "Такой ситуации, определенно, способствовала неосведомленность граждан о способах защиты своего имущества и денег", - отметили в прокуратуре.

Половина преступлений этой категории совершена с использованием фишинговых сервисов - специально созданных интернет-ресурсов, внешне схожих с официальными порталами банковских учреждений и разделами торговой площадки kufar.by, четверть - через завладение реквизитами банковских платежных карт во время телефонных разговоров под видом сотрудников банков (вишинг).

Проанализировав обстановку, прокуратура Брестской области предложила правоохранительным и другим компетентным госорганам провести комплекс дополнительных профилактических мероприятий с населением для защиты прав граждан и снижения уровня их уязвимости.-0-