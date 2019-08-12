В Брестской области за I полугодие прокуроры предъявили браконьерам исков на Br55 тыс.

12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области подали в суды в первом полугодии 30 исковых заявлений о возмещении причиненного природе ущерба на сумму около Br55 тыс., сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Это более 80% общей суммы исков, заявленных прокурорами в этой сфере за весь прошлый год (свыше Br68 тыс.). Наиболее часто выявлялись нарушения, связанные с незаконной порубкой древесины, ловом рыбы, охотой, перемещением или разделкой диких животных, добычей полезных ископаемых.

Так, в Столинском районе жители агрогородка Дубой с помощью запрещенного орудия кустарного производства незаконно ловили рыбу. Помимо того, что мужчин судили по ч.2 ст.281 УК, прокурор предъявил к ним иск о возмещении причиненного окружающей среде вреда на сумму Br5,6 тыс. Иск удовлетворен в полном объеме.

Житель Пружанского района без соответствующего разрешения добыл бобра. Мужчину привлекли к ответственности за нарушение правил охоты по ч.1 ст.15.37 КоАП. Также по иску прокурора с него взыскана стоимость незаконно добытого животного в размере Br1,7 тыс.

Работа по возмещению ущерба, причиненного нарушениями природоохранного законодательства, будет продолжена, отметили в прокуратуре области.-0-