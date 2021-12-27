В Брестской области за неделю в ДТП погибли пять человек

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшую неделю на дорогах области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечен 1191 пешеход, 176 из них находились в нетрезвом состоянии, 498 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 326 водителей.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ГАИ задержаны 32 водителя, 119 - без права управления транспортным средством. За выходные дни на территории области зарегистрировано три ДТП, в которых два человека погибли и один травмирован.

Так, 24 декабря примерно в 23.20 24-летний брестчанин, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по ул.Центральной в деревне Закий и перевозил 20-летнюю девушку, буксируя при помощи гибкого троса камеру автомобильного колеса. По предварительной информации, напротив дома 29 он допустил занос буксируемого устройства, которое столкнулось с воротами заборного ограждения. В результате ДТП девушка с травмами госпитализирована.

25 декабря примерно в 1.30 ночи 18-летний водитель, управляя автомобилем ВMW, двигался по автодороге Р105 Ганцевичи - Логишин. По предварительной информации, на 7-м км указанной автодороги он допустил съезд в кювет. В результате ДТП 22-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб.

В этот же день примерно в 12.00 27-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", двигался по ул.Ленинской г.Микашевичи. По предварительной информации, напротив дома 84 он совершил наезд на 43-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована.-0-

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома