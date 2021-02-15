В Брестской области за неделю задержали 31 пьяного водителя

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю задержали 31 нетрезвого водителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

На дорогах региона за неделю произошло пять аварий, в которых шесть человек получили травмы. За этот период сотрудники ГАИ выявили более 3,6 тыс. нарушений правил дорожного движения. К ответственности привлечены 442 пешехода. Из них 90 были пьяными, 186 передвигались в темное время суток без фликера. Также наказаны 162 водителя, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, 83 не имели прав на управление транспортом.

"В связи со сложными погодными условиями, разницей температур в дневные и ночные часы водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах. Особенно это касается аварийно опасных участков: перекрестков и пешеходных переходов. Рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и дистанцию, избегать резких маневров и перестроений", - отметили в ГАИ.

Внимание пешеходов обращают на то, что пересекать дорогу нужно в установленных местах, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы.-0-