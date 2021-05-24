В Брестской области за прошедшую неделю произошло три ДТП: один человек погиб, двое пострадали

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, сообщили БЕЛТА в УВД Брестской области.

В результате ДТП один человек погиб и два получили травмы различной степени тяжести. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 342 пешехода, 69 из них находились в нетрезвом состоянии, 55 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов. Кроме того, за непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 250 водителей. Задержаны 39 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также 102 - без права управления транспортным средством.

УВД напомнило, что с 25 мая по 5 июня пройдет специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Его главная цель - предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактическая акция призвана привлечь внимание к безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За нарушение предусмотрено наложение штрафа в размере до трех базовых величин (1 БВ - Br29).-0-