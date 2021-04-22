В Брестской области за сутки в авариях пострадали двое детей

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Первая авария произошла в Бресте 21 апреля около 12.30. По предварительной информации, 22-летний водитель такси "Фольксваген Поло" ехал по боковому проезду проспекта Машерова. Напротив одного из домов он сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали.

В этот же день примерно в 15.20 авария случилась в деревне Сварынь Дрогичинского района. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ауди" был 40-летний местный житель. На улице Ленина он сбил семилетнюю девочку, которая переходила в этот момент дорогу. С травмами ребенка доставили в больницу.-0-

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома