В Брестской области за сутки в ДТП погиб один человек, двое травмированы

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых один человек погиб, двое травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.Первый инцидент произошел 16 августа в 10.15 в Давид-Городке на улице Калинина. По предварительной информации, 59-летний местный житель, управляя автомобилем "Форд Гелакси", не убедился в безопасности маневра задним ходом и совершил наезд на 84-летнюю пенсионерку.В результате происшествия местная жительница скончалась в карете скорой помощи.В этот же день в 22.00 на перекрестке улиц Достоевского и Лынькова в Пинске 62-летний пинчанин за рулем автомобиля "Вольво" во время левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "БМВ", под управлением 20-летнего местного жителя. После столкновения "Вольво" съехал в левый кювет, а "БМВ"- в правый. В результате происшествия водитель и 19-летняя пассажирка "БМВ" с травмами госпитализированы. Проводится проверка."Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дороге. Перед выходом на проезжую часть пешеход обязан убедиться в безопасности. Водителям транспортных средств необходимо заранее прогнозировать дорожную обстановку. Перед осуществлением любого маневра водитель должен убедиться в его безопасности для себя и других участников дорожного движения", - сказали в ГАИ.-0-