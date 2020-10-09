В Брестской области за сутки в двух авариях пострадали мотоциклист и скутерист

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Две аварии с участием мотоциклиста и скутериста произошли за минувшие сутки в Брестской области, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В Барановичах скутерист столкнулся с грузовиком. Авария произошла 8 октября около 16.00 на перекрестке улиц Циолковского и Энтузиастов. По предварительной информации, 62-летний водитель грузового автомобиля МАЗ при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу скутеру под управлением 50-летнего местного жителя, который ехал прямо. При столкновении скутерист получил травмы, его доставили в больницу.

Вечером того же дня в Дрогичине по своей вине пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Предварительно, около 20.30 на улице Шевченко 17-летний водитель мотоцикла "Хонда" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Пежо", который двигался в попутном направлении. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.

По двум фактам ДТП проводится проверка.-0-