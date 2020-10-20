В Брестской области за сутки возбудили почти 40 уголовных дел за хищение денег со счетов

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 19 октября следователи возбудили 39 уголовных дел за хищения денег с банковских счетов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Речь идет о хищениях, произошедших с августа по октябрь. Потерпевшими оказались 43 жителя области в возрасте от 17 лет до 71 года. По этим фактам 19 октября следователи возбудили 39 уголовных дел по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Размер причиненного ущерба варьируется от Br79 до Br8,8 тыс. Злоумышленники получали реквизиты банковских карт, отправляя владельцам ссылки на фишинговые страницы или звоня от имени работников банков.

Одной и тех, кто попался на обман, оказалась 33-летняя брестчанка. Она продавала обувь на интернет-площадке. Виртуальный собеседник прислал ей в мессенджере сообщение со ссылкой на страницу, где женщина указала реквизиты карточки, чтобы получить деньги покупателя. После этого с ее счета были списаны более Br1,2 тыс.

А вот 71-летний житель Барановичей лишился более Br600 после звонка от незнакомца, представившегося работником банка. Мошенник заявил пенсионеру, что с его счета якобы списали средства, а для их возврата нужны реквизиты карточки. Доверчивый мужчина сообщил информацию.

"По каждому уголовному делу следователи проводят следственные действия, а сотрудники милиции - оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления", - заверил Дмитрий Иванюк.-0-