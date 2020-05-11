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11 мая 2020, 16:26

В Брестской области задержали наркосбытчика и трех его покупателей

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома
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11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Брестской области задержали наркосбытчика и трех его покупателей, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

На автодороге вблизи агрогородка Сигневичи Березовского района сотрудники наркоконтроля, ГАИ и кинологической службы в/ч 7404 задержали 37-летнего жителя Пружанского района. В его автомобиле была найдено 4,19 г марихуаны. На следующий день березовские оперативники пришли с обыском к 40-летнему ранее неоднократно судимому мужчине - у него изъято 0,54 г марихуаны, а задержанный 35-летний брестчанин в своей машине хранил более 9 г дурманящего вещества.

Выяснилось, что все трое были покупателями у одного сбытчика - ранее судимого 36-летнего жителя Березовского района. В его доме правоохранители обнаружили более 4,1 кг марихуаны, а также 12 г гашиша. Установлено, что мужчина вырастил на участке коноплю и высушил ее.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. Сбытчику грозит до 15 лет лишения свободы.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома
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