В Брестской области задержан распространитель детской порнографии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области оперативники задержали распространителя детской порнографии, возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

На днях оперативники Брестской области при отработке лиц, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение, выявили 20-летнего парня нетрадиционной сексуальной ориентации. Он рассказал, что в 2015 году в социальных сетях переписывался с якобы 17-летним мальчиком, который предлагал ему вступить в половые отношения. "Сотрудники милиции провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых организовали встречу с владельцем анкеты в соцсетях. "Мальчиком" оказался неработающий житель районного центра 1976 года рождения. По оперативной информации, четыре года назад в интернете у него была анкета с вымышленными данными. Таким образом вербовщик знакомился с несовершеннолетними, заигрывал с ними и предлагал секс", - рассказали в МВД.

Грумингу подверглись дети из различных регионов Брестской области. На сегодня установлены шестеро. Происходящее задержанный снимал на видео, которое распространял в интернете. СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343-1 УК за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего. Правовую оценку преступным действиям в отношении других установленных несовершеннолетних следователи дадут позже.

МВД по-прежнему выступает с инициативой о введении уголовной ответственности за груминг, так как большинство преступлений против половой неприкосновенности и свободы детей начинаются именно с обработки потенциальных жертв в интернете. "В последние годы мы констатируем значительные увеличения регистрируемых фактов совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета. Очевидно, что гарантировать безопасность наших детей в сети с применением действующего уголовного законодательства невозможно", – считает начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.-0-