В брестском хостеле россиянин похитил у соотечественницы крупную сумму

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сыщики задержали по горячим следам подозреваемого в краже крупной суммы денег. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 20 июля в Ленинский РОВД областного центра обратилась 72-летняя гражданка России. Со слов женщины, из комнаты в хостеле, где она проживает последние несколько месяцев, неизвестный похитил принадлежащие ей более $20 тыс. и около 6 тыс. евро.

В ту же ночь сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из городских казино. Им оказался 43-летний житель Архангельской области. Возбуждено уголовное дело.-0-