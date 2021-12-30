В Брестском районе девушка разбилась при катании на автомобильной камере

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе 20-летняя девушка получила травму головы, катаясь на прикрепленной к автомобилю камере. Пострадавшая умерла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Несчастный случай произошел ночью 25 декабря. В одной из деревень Брестского района компания молодых людей решила развлечься. Они веревкой привязали к фаркопу машины автомобильную камеру. За руль сел 24-летний молодой человек, а на так называемый тюбинг - 18-летний парень и 20-летняя брестчанка. Когда машина въехала в крутой поворот, девушка не удержалась и упала, ударившись головой о металлический забор. Ее доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Не приходя в сознание, 28 декабря она умерла.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-