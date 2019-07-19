В Брестском районе горело здание комплексного приемного пункта

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в здании комплексного приемного пункта в агрогородке Остромечево Брестского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Сообщение о пожаре в одноэтажном (с мансардой) кирпичном здании по ул.Новой поступило 18 июля в 11.39. Строение принадлежит ОАО "Брестрайбытсервис", там оказываются бытовые услуги населению, располагается общественная баня. Именно в помещении бани и произошло возгорание. К моменту прибытия подразделений МЧС открытого горения не наблюдалось, из-под кровли здания шел дым. Со слов работников, людей внутри не было.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Огнем повреждено потолочное перекрытие мансардного этажа на площади 15 кв.м, а также 40 кв.м кровли и внутренняя отделка бытового помещения. Пострадавших нет. Одна из рассматриваемых версий причины пожара - нарушение правил безопасности при проведении огневых работ.-0-