В Брестском районе из водоема извлекли автомобиль с телом молодого мужчины

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе из водоема извлекли автомобиль с телом 24-летнего мужчины, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

По предварительной информации, 12 июля двое приятелей отправились на рыбалку в Брестский район. Спустя некоторое время один уехал, а второй продолжил с берега удить рыбу. Неподалеку стоял его автомобиль. Вскоре мужчина перестал выходить на связь, поэтому следующим утром знакомые заявили в милицию о его бесследном исчезновении.

Во время поисковых мероприятий мужчина найден погибшим. Его тело было в автомобиле, который находился на дне водоема. "В ходе осмотра видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту следователи проводят проверку. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказал Дмитрий Иванюк.-0-