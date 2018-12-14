В Брестском районе из-за пожара в Доме культуры эвакуировали 10 человек

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Черни Брестского района из-за пожара в двухэтажном кирпичном здании Дома культуры эвакуировали 10 человек. Никто не пострадал. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Пожар произошел вечером 13 декабря. Огнем были повреждены декорации и инвентарь на площади 10 кв.м в подвальном помещении Дома культуры. Работники МЧС эвакуировали со второго этажа здания десять взрослых человек.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото МЧС