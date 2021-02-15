В Брестском районе изъяли 200 л контрафактного алкоголя

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сотрудники ОБЭП Московского РОВД изъяли крупную партию контрафактной алкогольной продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД облисполкома.

"В поле зрения оперативников попал 50-летний мужчина, который незаконно продавал горячительную жидкость. Гражданин работал по предзаказу, клиенты самостоятельно забирали покупки из его дома. Реализуемый товар не был маркирован акцизными марками Беларуси", - рассказали в УВД.

Покупка крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа которых разрешена законодательством, а также приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги) может обернуться предупреждением или штрафом в размере до 5 базовых величин.

Во время санкционированного осмотра частного домовладения лицензионных документов на оборот алкоголя владелец предоставить не смог. В итоге у нелегального предпринимателя оперативники обнаружили и изъяли 200 л крепкого алкоголя различных торговых марок: 60 картонных упаковок водки емкостью 3 л каждая, 4 бутылки водки емкостью 1 л, 13 бутылок водки емкостью 0,7 л, 2 бутылки коньяка емкостью 0,5 л.

Общая стоимость товара составила Br3 900. В отношении мужчины составлен административный протокол за хранение и торговлю заведомо фальсифицированных алкогольных напитков. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 200 базовых величин.-0-