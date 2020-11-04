В Брестском районе легковушка протаранила отбойник и слетела со склона

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе легковой автомобиль протаранил отбойник на трассе М1 и слетел со склона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Авария произошла сегодня утром на 21-м км трассы Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ровер" был 20-летний житель агрогородка Большие Мотыкалы. Он не учел состояние проезжей части и выбрал небезопасную скорость. Это привело к тому, что при подъеме на двухуровневую развязку водитель не справился с управлением, протаранил барьерное ограждение и съехал в кювет.

Машина получила серьезные повреждения. Молодой человек благодаря ремням безопасности не пострадал.

В ГАИ напомнили, что не стоит пренебрегать ремнями безопасности. В ДТП они могут уберечь от тяжелых травм и спасти жизнь.-0-