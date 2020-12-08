В Брестском районе легковушка въехала в автобусную остановку

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8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе водитель легкового автомобиля въехал в остановку общественного транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.
По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ауди" был водитель 1952 года рождения. Он выехал на полосу встречного движения и, проехав около 50 м, врезался в остановку общественного транспорта.
В результате происшествия три человека - двое мужчин и женщина - доставлены в больницу.
"Предположительно, авария произошла из-за того, что водителю легковушки стало плохо", - рассказали в ГАИ.-0-